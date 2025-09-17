世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が、ソウルに位置する特別検察事務所に出頭した。【注目】旧統一教会の“遠征賭博資金”を追及し始めた韓国韓氏は9月8日から3回連続で召喚に応じなかったが、特検チームが逮捕状請求に踏み切る可能性が取り沙汰されるなか、自ら姿を現した形だ。韓氏を乗せた黒い車両は午前9時46分頃、ソウル・鍾路区にある特検事務所のビル前に到着。これまで健康問題を訴えてき