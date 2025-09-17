ヒグチアイが、新曲「バランス」を配信リリースした。同曲は、この夏3カ月連続で新曲をリリースしていく“独り言”三部作の第三弾。過去があるから今がある、自分自身が“愛されたいなら愛せよ”と問いかけながら前に進む力強い想いを表した楽曲だという。第二弾の「わたしの代わり」に続き、THE CHARM PARKがアレンジを担当。ミディアムで人懐こいサウンドに、諦めと希望を同居させた本音の言葉が乗る。今ある閉塞感を打ち破り自