miwaが、2026年2月に大阪・東京・愛知にて＜15th anniversary tour “miwa”＞と銘打ったライブツアーの開催を発表した。ツアータイトルの通り、2025年3月にリリースした15周年記念のベストアルバム『mi』、『wa』に収録曲を網羅するベストライブになるという。エモーショナル曲を集めた盤とチルアウト曲を集めた盤としてそれぞれリリース、過去のベスト盤には収録されてない曲が多かったことから隠れた名曲がライブでも披露される