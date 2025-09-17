水曜日のカンパネラが、2025年10月4日より放送開始となるTVアニメ『らんま1/2』第2期のオープニングテーマ「ウォーアイニー」の音源が第2弾PVにて一部解禁されたことを発表した。◆水曜日のカンパネラ 動画「ウォーアイニー」は、プロデューサー・ケンモチヒデフミがアニメのために書き下ろした楽曲。ポジティブで躍動感あふれる曲調をベースに、J-POPの中へ雑多なアジアのイメージを織り込んだ仕上がりとなっているという。歌詞は