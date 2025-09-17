BUCK∞TICKが、2025年9月24日に発売するLive Blu-ray＆DVD『ナイショの薔薇の下 2024』より、｢TIKI TIKI BOOM (Live at 日本武道館 2024/12/29)｣、｢paradeno mori (Live at 日本武道館 2024/12/29)｣2曲のライブMVを公開した。◆BUCK∞TICK 動画9月10日に公開となった｢雷神 風神 - レゾナンス #rising (Live at 日本武道館 2024/12/29)｣、｢夢遊猫 SLEEP WALK (Live at 日本武道館 2024/12/29)｣に続き、2週連続で2曲、計4曲の映像が