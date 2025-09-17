【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaが、2026年2月に大阪・東京・愛知にて、『15th anniversary tour “miwa”』と銘打ったライブツアーを開催することが決定した。 ■15周年記念ベストアルバム『mi』『wa』収録曲を網羅するライブに ツアータイトルのとおり、3月にリリースした15周年記念のベストアルバム『mi』『wa』収録曲を網羅するベストライブになるとのこと。ベストアルバムとしてエモӦ