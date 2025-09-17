マリナーズは16日（日本時間17日）、敵地カウフマンスタジアムでのロイヤルズ戦に12－5で大勝。主砲カル・ローリー捕手が2打席連発アーチを放つなど、序盤から打線が爆発。10連勝の快進撃で、ア・リーグ西地区首位の座をキープした。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とのMVP争いに注目が集まるローリーは、第2打席に今季55号でスイッチヒッターの