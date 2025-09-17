Ê¡»³²í¼£¤ÈÍ­Â¼²Í½ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤Î¡¢Á´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤­ÉñÂæ°§»¢¤¬9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÁ´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤­ÉñÂæ°§»¢¤¬9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô 1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤­Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ