森永乳業は九州産生乳を100パーセント使った牛乳の熊本での生産開始を発表しました。 新発売されたのは九州産生乳を100パーセント使った「森永のおいしい牛乳」です。商品は全国600人の酪農家の声をきいて開発されたもので、九州では初めて、熊本工場で生産が行われます。蒸気で殺菌する独自の製法で後味がすっきりした飲みやすい牛乳になっているということです。23日からは新たに「森永のおいしい低脂肪牛乳」も