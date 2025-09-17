「子ども食堂」の運営に役立ててもらおうと、佐世保市の企業が17日、寄付金を贈呈しました。 寄付金を贈呈したのは、佐世保市で建設業を営む「Cross Eホールディングス」です。 「思いやりの技術で、笑顔あふれる日々を未来へ繋ぐ」という目的の事業の一環として、去年に続き「ながさき子ども食堂ネットワーク」に寄付金100万円を贈りました。 （Cross Eホールディングス 鶴田 修一 常務取締役）