シンガーソングライターluvisの楽曲「Oh」が9月24日に発売となる。約1年ぶりとなるニューシングルだ。駆け抜ける日常の中で、誰もが心に手繰り寄せる“小さな光”をテーマにした作品で、軽快なドライブ感が心地よいポップソングだ。作詞・作曲はもちろん、編曲もluvis自身が担っている。エンジニアには小森雅仁（藤井風、米津玄師、Official髭男dismほか）、山崎翼（藤井風、iriほか）を迎え、インディーロック／ポップを基調に、