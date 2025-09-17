リュックと添い寝ごはんが、 新曲「敵いませんかね」を本日配信リリースした。◆リュックと添い寝ごはん 動画本楽曲は、どうしようもないやるせなさと、諦められない気持ちを飾り気のない人間味のある言葉で綴ったほろ苦いラブソングだという。サウンドプロデューサーには、名だたるアーティストへの楽曲提供やアレンジプロデュースに携わり、今回が初タッグとなる野間康介を迎え、バンド史上最も温かみのある軽快なポップスに仕上