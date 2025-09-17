バルミューダは9月17日、単機能レンジ「BALMUDA The Range S」を発表した。10月2日から順次販売を開始する。ブラックとホワイトの2色展開で、価格は39,600円。BALMUDA The Range S ブラック高さと奥行きを抑えた横開き設計で、収納ラックや冷蔵庫の上など限られたスペースでも設置可能な単機能レンジ。「BALMUDA The Range」のシンプルな操作性と軽快なギターサウンドは継承しつつ、ボタンやハンドルなど細部の質感にもこだわった