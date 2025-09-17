東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。TBS系の中継では女性アナウンサーが実況を務める種目もあり、注目を集めている。第2日の14日、福部真子、中島ひとみ、田中佑美の日本勢3人が出場した女子100メートル障害予選の実況は、TBSの上村彩子アナウンサーが務めた。同アナウンサー自身、高校時代に100メートル障害に取り組んでいた。Xには「視聴したけどすごく新鮮」「上