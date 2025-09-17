16日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）の奈良ドリーマーズは、10月5日（日）に台湾ナショナルチームとプレシーズンマッチを行うことをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは奈良県生駒郡にあるFSS35スポーツアリーナで、全席自由席となっている。入場料は1,000円だが、三郷町民は現住所を証明できるものを、高校生以下は学生証を提示することで無料で観戦で