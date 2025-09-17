優食は、業務拡大および社員の働きやすい環境づくりを目的に、2025年9月2日(火)より事務所を下記の通り移転。 優食「事務所移転のお知らせ」 ■移転先概要新所在地：〒103-0002東京都中央区日本橋馬喰町1-5-12 CIRCLES日本橋馬喰町 9F移転日：2025年9月2日最寄駅：地下鉄 馬喰横山駅 徒歩1分(JR・地下鉄3路線利用可) 優食は、業務拡大および社員の働きやすい環境づくりを目的に、2025年9月2日(火)より事務所を