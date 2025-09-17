日本全国の名店の味を楽しめる催しが17日から鶴屋百貨店で始まりました。牛肉がたっぷりの弁当や和洋様々なスイーツなどが並ぶ「にっぽん味百選」は今回で24回目となる催しで、全国から68の店舗が集まりました。7店舗が初登場で、このうち1921年創業の東京・築地にある寿司岩ではその場で握ったばかりの寿司を楽しむことができます。きょうは開店直後から多くの人が訪れていました。 ■買い物客「楽しいね。いろんな珍し