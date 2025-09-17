Mary’s Blood、NEMOPHILAなどの活動を通して、ギタリスト／コンポーザーとして評価を高め、2024年4月からソロアーティスト活動を本格的にスタートさせたSAKIが、9月6日から9月15日にかけて、ソロ初の東名阪ツアー＜SAKI 1st Tour「Autumn Rain」＞を開催した。ソロ初に加えてライブ会場限定販売の新作「Redemption / Tempest」を携えたツアーということもあり、＜Autumn Rain＞は全公演がソールドアウトするなど、盛況のうちに終