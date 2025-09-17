けーたと黒川。が、ニューシングル「拝啓 あの日の君へ」を本日配信リリースした。さらに、MVも公開された。◆けーたと黒川。動画「拝啓 あの日の君へ」は、夏の終わりにリリースする、切なさ、虚しさ、そしてそれを懐かしく思う、情緒的な世界観を持った楽曲だという。そして、みんなの過去の思い出にフィットする、メロウなロックナンバーに仕上がっており、黒川大成のメロディメイク、作詞の方向性、狙いをより精査した1曲にな