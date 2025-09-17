【女子旅プレス＝2025/09/17】サンリオの人気キャラクター・クロミ20周年を祝したテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が2025年10月9日（木）より東京にて、10月14日（木）より宮城にて、11月8日（土）より愛知にて、11月20日（木）より大阪にて、期間限定でオープンする。【写真】ピューロ、シナモロール主役の新アトラクションが誕生◆クロミ20周年テーマカフェの内容は？2005年にデビューし、マイメロディのライバルを