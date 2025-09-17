【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの藤本美貴が9月17日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と娘が手を繋いで歩く姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】藤本美貴、夫・庄司智春＆娘のラブラブショット◆藤本美貴、夫＆娘の仲睦まじいショット公開藤本は「とーたんは、いつもプリンセス扱いしてくれます」とつづり、庄司が娘と手をつないで歩く後ろ姿の写真を公開。娘の顔は隠されているが、庄司は