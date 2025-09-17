MAMA.が、10月8日にリリースする2ndフルアルバム『CRY MORRY』の詳細を発表した。◆MAMA. 画像2023年7月にリリースされた前作から約2年ぶりに届けられる今作には、先日熱狂の中開催されたイベントでも披露された武瑠xCHAQLA.xMAMA.と共作に至った「FXXK YOUR FEELINGS」も含む全12曲入り。盟友とも言えるCHAQLA.のANNIE A（Vo）をフィーチャーした新曲もラインナップされている。そのアルバムから表題曲「CRY MORRY」のMVも少しだ