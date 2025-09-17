成寿庵が京都和菓子処「成寿庵」を楽天市場に8月25日(月)から新規オープンしました。 成寿庵 成寿庵が京都和菓子処「成寿庵」を楽天市場に8月25日(月)から新規オープン。オープンを記念して『Grand opening SALE』を2025年9月18日より10月15日まで開催します。開催期間中は36％OFF商品を始め、店内で使用可能な20％クーポンも配布します。■熟練の職人が作る「気取らないおやつ」成寿庵は、京都・紫竹に本店を構え