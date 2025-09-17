蚊はビールを飲む人を好んで刺す傾向にあるという。 【調査結果】蚊に刺されて最も嫌な場所 オランダのラドバウド大学の研究チームは、音楽フェスティバルに参加した５００人が数千匹のメスの蚊に晒される実験を実施、参加者は全員、衛生状態、食事内容、フェスティバルでの行動に関する質問票に回答した後、蚊で満たされた特製ケージに腕を差し込むこととなった。 蚊は人の腕の匂いを嗅ぐことはできる