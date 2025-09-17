車載用アダプターのGetPairr(ゲットペアー)は、HDMI入力／ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto／有線ミラーリングの4機能を1台にまとめた「GETPAIRR TV(Car TV Mate Pro Max)」を発売しました。 GetPairr「GETPAIRR TV(Car TV Mate Pro Max)」  車載用アダプターのGetPairr(ゲットペアー)は、HDMI入力／ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto／有線ミラーリングの4機能を1台にまとめた「GETPAIRR TV(Ca