1台でいろんな使い方ができるバス型EV「e-パレット」販売開始！トヨタは2025年9月15日、バス型のバッテリーEV「e-Palette（以下、e-パレット）」の販売を開始しました。このクルマはバスとしてだけでなく、さまざまな用途に活用が見込めるとのことですが、実際にどのような使い方ができるのでしょうか。【スゴい形のハンドル付き！】これがトヨタの「新型EV」です（写真で見る）e-パレットが初めて発表されたのは、2018年にア