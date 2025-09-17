文化服装学院インダストリアルマーチャンダイジング科は、「社会に生きる」ファッションブランド・アパレル企業を目指す人材育成を目標に掲げ、社会課題やマーケットを踏まえた学生視点での商品企画を行っています。 文化服装学院インダストリアルマーチャンダイジング科「東京スピニングパーティー2025」 会期： 2025年10月18日(土)〜19日(日)開場時間： 10:00〜17:00フ