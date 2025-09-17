SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」のデビューメンバーが、19日に発表される。それに先立って、ORICON NEWSでは、ファイナリスト10人にインタビューを実施。Vol.9では、TAIKIの素顔に迫る。【番組】なんですぐできんねん！『ラスピ』練習生とハイタッチするSKY-HI『THE LAST PIECE』は、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目の