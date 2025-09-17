１６日、米ニューヨークの国連本部で記者会見に臨むグテレス事務総長。（国連＝新華社記者／謝鍔）【新華社国連9月17日】国連のグテレス事務総長は16日の記者会見で、中国が打ち出した一連のグローバルイニシアチブについて「国連憲章の精神と完全に合致している」と評価した。１６日、米ニューヨークの国連本部で記者会見に臨むグテレス事務総長（後方右）。（国連＝新華社記者／謝鍔）グテレス氏は、これらの提案が多国