「マジか…」彼女は絶句していた。それもそのはず！目が覚めると同じベッドに知らない男が寝ていたのだから――!!彼は誰で、なぜ彼女は見ず知らずの「狼(おとこ)」と一夜をともにすることになったのか？【漫画】本編を読むなぜ知らない男と一夜をともにすることになったのか…!?懸命に昨夜の記憶をたぐり寄せた結果、昨夜の忌々しい記憶が蘇ってきた。彼女は昨夜彼氏に振られ、同棲していた部屋から身ひとつで追い出されたのだった