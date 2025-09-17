女性アイドルに対し18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして、芸能事務所代表の男が逮捕されました。逮捕されたのは芸能事務所代表の鳥丸寛士容疑者（39）で、2021年から2022年までの間、都内のホテルで12回にわたって女性アイドルに対し18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれています。女性は当時16歳から17歳で、警視庁によりますと、鳥丸容疑者は「チェキの撮影をする」といってホテルに呼び出し、きわど