チョコレートプラネットの松尾駿（右）の発言はたしかに軽率だったが…（写真：UPI／アフロ）チョコレートプラネットの松尾駿の発言が大きな波紋を呼んでいる。発端となったのは、コンビのYouTubeチャンネルで公開された動画だ。そこで彼らがアインシュタインの稲田直樹がSNSの乗っ取りに遭った件について語る中で、松尾は稲田への誹謗中傷に怒りを示し、こう発言した。「誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そう