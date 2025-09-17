国土交通省は17日、12日夜の記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」での排水作業が完了したと発表した。運営する第三セクター「ディア四日市」によると、浸水被害に遭った274台の車両は駐車場内に残されたままで、搬出のめどは立っていない。国交省によると、駐車場の地下1階は高さ1.2メートル、地下2階は天井まで冠水。排水は13日に始まり、17日午前に完了した。