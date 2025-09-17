きょうも関東から九州は晴れて、東京と名古屋で35℃まで上がり、猛烈な暑さが続きそうです。ただ、もうすぐ秋の空気がやってきます。あすは北日本、あさっては関東や東海でも急に涼しくなりそうです。ようやく秋服の出番になるでしょう。きょうは、秋の涼しい空気は北海道付近にあって、南下中です。あすには東北まで南下するので、東北で25℃を下回る所が多くなりそうです。あさってには、関東や東海にも秋の空気が流れ込んでくる