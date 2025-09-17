〈《N国・立花孝志を刑事告訴》「斎藤元彦知事を貶めた黒幕」と壮絶なバッシング…前兵庫県議・竹内英明氏（享年50）妻が明かした複雑な思い〉から続く昨年12月に公職選挙法違反（買収）容疑で刑事告発された兵庫県の斎藤元彦知事（47）。これに関連し、9月8日、神戸地検に追加告発状が送付されたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】斎藤知事とPR会社社長の折田楓氏の“密着ショット”斎藤知事は違法性を否定している