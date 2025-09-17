お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が17日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自民党総裁選に続々と立候補者が出てくることに、「日本の立て直し」を注文した。今月7日に石破茂首相が辞意を表明した後、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保相、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相が立候補の意向を表明している。山里は、「具体的に、自分がなったらこうやってなるんだ