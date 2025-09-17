9月15日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『timeleszのQrzone』にて、timeleszの猪俣周杜が、自身初となるドラマ出演について語った。【関連】timelesz猪俣周杜、初めての演技に挑戦！SNSでは「期待しちゃうな」「キラキラ恋愛物やって欲しい」の声白洲迅とtimelesz・松島聡がダブル主演を務める10月4日放送開始予定のオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）への出演が決まっている猪俣。今作がドラマデビ