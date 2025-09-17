中国東方航空は、上海/浦東〜バルセロナ線を9月26日に開設する。火・木・金・日曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA350−900型機を使用する。所要時間は上海/浦東発が13時間25分、バルセロナ発が12時間35分。同路線は、中国東方航空のみが運航することになる。■ダイヤMU249上海/浦東（00：40）〜バルセロナ（08：05）／火・木・金・日MU250バルセロナ（10：55）〜上海/浦東（05：30+1）／火・木・金・日