16日に起きた大館市比内町大葛の火事は、約9時間半後に消し止められました。この火事で住宅や小屋などあわせて7棟を全焼しました。けが人はいません。大館警察署の調べなどによりますと、火事があったのは大館市比内町大葛の農業の男性(87)の住宅です。16日午後2時半ごろ出火し、近くの住民が火元の小屋から煙が上がっているのを発見して消防に通報しました。約9時間半後に鎮火しましたが、火元の木造一部二階建ての住まい1棟と小