タレントの辻希美が16日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんが次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの世話をする様子を明かした。この日、辻は「幸空が『夢を抱っこしたい』って凄い言ってくれるようになり昨日も沢山抱っこしてくれて」と報告。夢空ちゃんを抱っこする幸空くんの姿を公開した。続けて「昨日はお風呂もずっと見てお腹を泡で洗ってくれました」と明かし「ほーんとにそんなコアが可愛くてたまらない」とコメント。