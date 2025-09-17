最初から何かがおかしいと感じていた。“FIFAウイルス”というロシアンルーレットは、代表に送り込む選手の数が増えるほど、弾丸が出る確率が高くなる。そして、その通りになった。この２週間、当然ながらドノスティア（サン・セバスティアン）では、北中米ワールドカップ出場を決めた日本が２つの親善試合に臨み、土曜日にレアル・マドリーがアノエタを訪れるという展開を注視していた。メキシコとの最初の試合で、タケは69