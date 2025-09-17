占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。うお座さん（2月19日〜3月20日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって軌道修正とは、「叱咤（しった）激励」です。 誰かに言われて、「やっぱり、そうだよね」と変える決心をするのが、基本パターンでしょう。前々から変えたほうが