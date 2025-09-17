ビックカメラとコジマ、ソフマップは17日、iPhoneの買取金額を最大1万円増額する「iPhone メガ買取」キャンペーンを開始した。期間は11月17日まで。全国の買取カウンターと買取アプリ「ラクウル」で開催されている。 期間中、対象機種を買取に出すと、買取価格が最大で1万円増額される。たとえば、2023年発売の「iPhone15 Pro Max」（1TB）は、通常買取価格13万円に1万円増額され、最大14万円になる。加えて、