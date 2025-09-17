アメリカのトランプ大統領が打ち出した関税措置で、愛知県内459の企業にマイナスの影響が出ていることが県の調査でわかりました。 【写真を見る】“トランプ関税”措置で愛知県内459の企業にマイナス影響 ｢国内の取引先の輸出の減少に伴う受注減」など （愛知県･大村秀章知事）「影響を受ける事業者への支援の充実を引き続き働きかけていく」 愛知県は8月、県内の企業1万社を対象にアメリカの関税措置の影響についてアンケ}