占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。やぎ座さん（12月22日〜1月19日生まれ）の幸せのカルテ あなたにとって軌道修正とは、「成功率が低い挑戦」です。 人生を変えたい気持ちは、誰よりも強いあなた。自分ではない自分、ここではないどこか、今ではないいつかに惹かれ