占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。いて座さん（11月23日〜12月21日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって軌道修正とは、「無意識の選択」です。 常に最善、最短のルートを探しているあなた。このため、自然に軌道は修正しているはず。「山に登るつもりだったけれど