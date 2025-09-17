燻し銀の歌手が多い演歌・歌謡曲界で、新しい魅力を放ち、注目されている新浜レオンさん。仕事熱心でとっても真面目。でもお休みの話をするときの砕けっぷりもまた魅力的です。キラキラの衣装に身を包み、情熱的にシャウト！ アイドルのようなルックスと熱い歌声で、演歌・歌謡曲ファン以外にも魅力が浸透している、新浜レオンさん。―― 昨年ananに登場してくださった際、紅白歌合戦への出場を熱望されていましたが、昨年出場され