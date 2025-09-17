大学ゴルフのW杯が、早ければ29年に開催される方向で調整が進められることになった。日本大学、東北福祉大学、早稲田大学などの強豪校により設立された全日本大学ゴルフスーパーリーグ（UGSL）と、全米ゴルフコーチ協会（GCAA）がこのほど会議を開き、世界中から選抜された大学ゴルフ部のNo.1を決める大会の実施に向け、協力態勢を築くことを確認した。会議は大学ゴルフの国際大会「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパー