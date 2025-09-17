アメリカが日本からの輸入車にかける関税は、日米合意に基づき15％が適用されました。関税率は引き下げられたものの従来と比べると高い水準で、自動車業界は影響を抑えるための対応を政府に求めました。トランプ政権は、日本からの輸入車への関税を日本時間の16日午後、27.5％から15％に引き下げました。日米合意を受けた対応ですが、2.5％だった従来の関税率の6倍の水準となります。大手自動車メーカーが加盟する日本自動車工業会