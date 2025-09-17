大分県日田市で16日、最高気温が35.4度に達し、35度以上の猛暑日が今年62日目となった。福岡県太宰府市で昨年記録した年間猛暑日日数の国内最多記録に並んだ。気象庁によると、日田市は17日はくもり時々晴れの予報で、日中の予想最高気温は34度。九州北部地方では今夏、太平洋高気圧の影響で暖かい空気に覆われやすく、各地で気温が上昇した。大分地方気象台は熱中症や、朝と昼の寒暖差に注意するよう呼びかけている。